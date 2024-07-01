У Дніпрі вночі пролунала серія вибухів

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
У Дніпрі в ніч проти 1 липня пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.
У Повітряних силах повідомили про пуски ракет в сторону міста.
У повідомленні вказується про ракетну небезпеку для східних областей країни.
Пізніше повідомлялося про пуски балістичних ракет в сторону Дніпра, а місцеві канали повідомили про вибухи у місті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 94 вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту, 73 гірники опинились під землею.
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