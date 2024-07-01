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У Генштабі назвали втрати ворога протягом червня

У Генштабі назвали втрати ворога протягом червня

У Генштабі назвали цифри втрат загарбників / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом червня російські загарбники втратили рекордну кількість особового складу, танків та іншої військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Загалом втрати ворога за червень 2023 року склали:

  • 33 713 окупантів
  • 1758 одиниць автомобільної техніки
  • 1393 артилерійські системи
  • 997 безпілотних літальних апаратів (БпЛА)
  • 589 бойових броньованих машин (ББМ)
  • 352 танки;
  • 284 одиниць спеціальної техніки
  • 58 засобів протиповітряної оборони (ППО)
  • 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
  • 3 літаки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати в елітній бригаді російської армії під Вовчанськом прокоментували у ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

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