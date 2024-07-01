У Генштабі назвали втрати ворога протягом червня

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом червня російські загарбники втратили рекордну кількість особового складу, танків та іншої військової техніки.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Загалом втрати ворога за червень 2023 року склали:
- 33 713 окупантів
- 1758 одиниць автомобільної техніки
- 1393 артилерійські системи
- 997 безпілотних літальних апаратів (БпЛА)
- 589 бойових броньованих машин (ББМ)
- 352 танки;
- 284 одиниць спеціальної техніки
- 58 засобів протиповітряної оборони (ППО)
- 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
- 3 літаки
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати в елітній бригаді російської армії під Вовчанськом прокоментували у ЗСУ.
Крім того, ми раніше інформували, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.
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