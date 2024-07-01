У Генштабі назвали втрати ворога протягом червня

Протягом червня російські загарбники втратили рекордну кількість особового складу, танків та іншої військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Загалом втрати ворога за червень 2023 року склали:

33 713 окупантів

1758 одиниць автомобільної техніки

1393 артилерійські системи

997 безпілотних літальних апаратів (БпЛА)

589 бойових броньованих машин (ББМ)

352 танки;

284 одиниць спеціальної техніки

58 засобів протиповітряної оборони (ППО)

22 одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

3 літаки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати в елітній бригаді російської армії під Вовчанськом прокоментували у ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

Читайте також: