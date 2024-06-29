Іспанія – Грузія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У неділю, 30 червня, відбудеться четвертий матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, в якому за путівку до чвертьфіналу поборються збірні Іспанії та Грузії.

Поєдинок прийматиме "Кельн Штадіон" у Кельні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанія вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи B, набравши максимально можливі 9 очок. "Червона фурія" розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та резервним складом перемогла Албанію (1:0).

Грузія пробилася до плейоф дебютного для себе Євро із третьої позиції квартету F, здобувши 4 залікові бали. Команда Віллі Саньоля поступилася Туреччині (1:3), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та сенсаційно обіграла Португалію (2:0).

Дивіться також: Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2024: повна сітка плейоф

Переможець матчу Іспанія – Грузія у чвертьфіналі Євро-2024 зустрінеться з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Німеччини та Данії, який відбудеться у суботу, 29 червня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Грузія.