Втрати ЗСУ у війні: Зеленський вразив співвідношенням України та РФ

Співвідношення втрат України та РФ у війні становить 1:6.

Про це повідомив президент Володимирн Зеленський для американського видання The Philadelphia Inquirer.

"Сьогодні гинуть 1 українець на 6 росіян. У нас була статистика - 1 до 4, а зараз на Харківському, Покровському напрямках цифри 1 до 6. Я веду не до того, що ми маємо воювати до кінця, що нам вистачить людей. Я просто хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей у Росії мають рацію, але це інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, станом на 30 червня 2024 року загальні бойові втрати російських окупантів на 30 червня склали 542 700 осіб.

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