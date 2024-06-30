Втрати ЗСУ у війні: Зеленський вразив співвідношенням України та РФ

За словами Зеленського, до наступу росіян співвідношення втрат складали 1:4.
Співвідношення втрат України та РФ у війні становить 1:6.
Про це повідомив президент Володимирн Зеленський для американського видання The Philadelphia Inquirer.
"Сьогодні гинуть 1 українець на 6 росіян. У нас була статистика - 1 до 4, а зараз на Харківському, Покровському напрямках цифри 1 до 6. Я веду не до того, що ми маємо воювати до кінця, що нам вистачить людей. Я просто хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей у Росії мають рацію, але це інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", - сказав він.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу, станом на 30 червня 2024 року загальні бойові втрати російських окупантів на 30 червня склали 542 700 осіб.
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