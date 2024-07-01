У східних областях оголошена повітряна тривога

Військові повідомили про небезпеку для Харківщини та Дніпропетровщини.

В ніч проти 1 липня у східних областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Ракетна небезпека для східних областей!" - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була оголошена у Харківські та Дніпропетровський областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 94 вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту, 73 гірники опинились під землею.

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