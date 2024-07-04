В Одесі пролунав вибух: що відомо

В Одесі близько 16:41 4 липня пролунав вибух. Мешканців міста попросили перебувати у безпечних місцях.

Про це написав мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше стало відомо, що у напрямку летить балістика.

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Як зауважив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, спочатку було збито розвідувальний БПЛА, який тримав курс на Чорноморськ.

"При цьому тривога не звучала, бо це не бойовий дрон-камікадзе. Але його присутність вже має насторожувати, оскільки саме після неї і прилітає балістика. Так сталося і цього разу", – констатував він.

Коваленко вважає, що на рівні досвіду та підсвідомості люди вже мають реагувати автоматично. Безпека кожного лише – у його власних руках.

Нагадаємо, 30 червня, в Одесі зранку лунали вибухи.

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