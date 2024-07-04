Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Людей закликають подбати про власну безпеку.
У низці областей оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Які регіони у зоні ризику
Станом на 16:45 "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Полтавська
- Харківська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Миколаївська
- Херсонська
- Одеська
Нагадаємо, у четвер, 4 липня, о 15:42 частину України охопила повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з півдня.
Читайте також: