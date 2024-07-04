Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Повітряна тривога 4 липня

Людей закликають подбати про власну безпеку.

У низці областей оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Які регіони у зоні ризику

Станом на 16:45 "почервоніли" такі області:

  • Черкаська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Одеська

Нагадаємо, у четвер, 4 липня, о 15:42 частину України охопила повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з півдня.

В Одесі знову прогримів вибух! Тривоги не вщухають з ночі!

В Одесі знову прогримів вибух! Тривоги не вщухають з ночі!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація