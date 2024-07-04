Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

У низці областей оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Які регіони у зоні ризику

Станом на 16:45 "почервоніли" такі області:

Черкаська

Полтавська

Харківська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Миколаївська

Херсонська

Одеська

Нагадаємо, у четвер, 4 липня, о 15:42 частину України охопила повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з півдня.

В Одесі знову прогримів вибух! Тривоги не вщухають з ночі!

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