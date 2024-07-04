Чи живий зараз Путін: екстрасенс з Азербайджану відповів

Екстрасенс передбачив бунт у Росії.
Екстрасенс з Азербайджану, переможець "Битви екстрасенсів" Сабухі Іманов вважає, що Путін живий.
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".
Сабухі Іманов зауважив, що якби Путін був мертвим, то його місце б уже давно зайняли інші.
"Навіщо багатим людям слухати якогось там псевдо Путіна? Це справжній Путін. Росія - це гнила імперія", - сказав він.
Також екстрасенс передбачає бунт в Росії після цього, як Україна поверне частину своєї території. Він вважає, що Путіна відсторонять від влади, а 2026 року диктатор помре.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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