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Північ України огохопила повітряна тривога: що сталося

Північ України огохопила повітряна тривога: що сталося

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпек.

Удруге за ніч проти 2 липня 2024 року у низці північних областей України, в тому числі і Київській, була оголошена повітряна тривога. 

"Увага! Ракетна небезпека зберігається для Київської, Чернігівської та Сумської областей", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"Загроза пуску ракет "Х-59/69". Загроза балістики" - додали моніторингові канали

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря

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