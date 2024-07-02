Північ України огохопила повітряна тривога: що сталося

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпек.

Удруге за ніч проти 2 липня 2024 року у низці північних областей України, в тому числі і Київській, була оголошена повітряна тривога.

"Увага! Ракетна небезпека зберігається для Київської, Чернігівської та Сумської областей", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

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