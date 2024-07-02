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Стало відомо, де на Донеччині просунувся ворог

Стало відомо, де на Донеччині просунувся ворог

Російська армія намагається просунутися вперед. / Фото: Associated Press

Ворог продовжує атакувати Україну

Російські окупанти просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Відповідно, оновлено мапу бойових дій оновлено. 

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше NYT писало, що Росія вербує ув'язнених жінок на війну в Україну. Зокрема, наприкінці травня звільнили групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. В українській розвідці це підтвердили і зауважили, що їхня кількість є незначною.

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