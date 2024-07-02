Стало відомо, де на Донеччині просунувся ворог

Ворог продовжує атакувати Україну
Російські окупанти просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Відповідно, оновлено мапу бойових дій оновлено.
"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше NYT писало, що Росія вербує ув'язнених жінок на війну в Україну. Зокрема, наприкінці травня звільнили групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. В українській розвідці це підтвердили і зауважили, що їхня кількість є незначною.
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