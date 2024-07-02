Стало відомо, де на Донеччині просунувся ворог

Російські окупанти просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Відповідно, оновлено мапу бойових дій оновлено.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше NYT писало, що Росія вербує ув'язнених жінок на війну в Україну. Зокрема, наприкінці травня звільнили групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. В українській розвідці це підтвердили і зауважили, що їхня кількість є незначною.

Читайте також:

Росіяни намагається прорвати фронт! ЗСУ постійно зупиняють ворожі штурми!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.