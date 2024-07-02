В Одесі люди у формі били та "задували" газом чоловіка: що сталося

У соціальній Мережі обговорюють скандальне відео, на якому начебто поліцейські "задувають" газом чоловіка біля ринку "Привоз" в Одесі.

На опублікованих кадрах видно, що декілька чоловіків в уніформі дійсно використовують проти чоловіка газовий балончик та навіть штовхають його ногами.

Бійка в Одесі / Фото: скриншот з відео

У поліції Одеської області ТСН.ua розповіли, що з приводу інциденту в Одесі до них ніхто з заявами не звертався, а на відео не співробітники поліції.

"Дане відео було виявлено у мережі інтернет. До поліції з цього приводу ніхто не звертався - ні потерпілий, ні свідки. Зараз ми готуємо спростування, бо на відео не поліцейські, а працівники охоронної фірми. За фактом виявленого відео, поліцейські встановлюють усіх учасників події, проводиться перевірка", - розповіли ТСН.ua в поліції Одеської області.

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