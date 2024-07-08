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У Дніпрі прогриміли вибухи

У Дніпрі прогриміли вибухи

Вибух / Колаж: ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Після вибухів у місті здійнявся високий стовп диму.

У Дніпрі пролунали вибухи 8 липня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Вибухи у Дніпрі було чутно під час російської ракетної атаки по Україні, зокрема по Києву.

Після вибухів у Дніпрі в небо здійнявся високий стовп диму.

Після цього у Повітряних силах ЗСУ заявили: "Ракета на Дніпро!" І в місті пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал".

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