У Дніпрі прогриміли вибухи

Після вибухів у місті здійнявся високий стовп диму.

У Дніпрі пролунали вибухи 8 липня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Вибухи у Дніпрі було чутно під час російської ракетної атаки по Україні, зокрема по Києву.

Також читайте У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо

Після вибухів у Дніпрі в небо здійнявся високий стовп диму.

Після цього у Повітряних силах ЗСУ заявили: "Ракета на Дніпро!" І в місті пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал".

Читайте також: