У Дніпрі прогриміли вибухи

Після вибухів у місті здійнявся високий стовп диму.
У Дніпрі пролунали вибухи 8 липня під час повітряної тривоги.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Вибухи у Дніпрі було чутно під час російської ракетної атаки по Україні, зокрема по Києву.
Після вибухів у Дніпрі в небо здійнявся високий стовп диму.
Після цього у Повітряних силах ЗСУ заявили: "Ракета на Дніпро!" І в місті пролунали повторні вибухи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал".
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