Boeing визнав себе винним у шахрайстві: штраф становитиме майже чверть мільярда

Компанія Boeing погодилася визнати себе винною у злочинній змові з метою шахрайства у справі про дві смертельні катастрофи літаків 737 MAX. Угода про визнання провини, яку ще має схвалити федеральний суддя, передбачає, що авіавиробник заплатить штраф у розмірі 243,6 млн. доларів.

Про це пише Reuters.

Компанія погодилася на угоду з Міністерством юстиції США, щоб частково уникнути судового переслідування у справі про дві катастрофи літаків 737 MAX в Індонезії та Ефіопії наприкінці 2018 та на початку 2019 року, які призвели до загибелі 346 осіб. Після двох смертельних аварій за п'ять місяців сім'ї жертв вимагали притягнення Boeing до відповідальності.

Визнання провини, ймовірно, поставить під загрозу потенційні шанси компанії на отримання вигідних державних контрактів із Міноборони та NASA. Тим не менш, таке рішення разом зі зміною генерального директора цього року полегшить Boeing спробу вийти з кризи і почати новий виток розвитку.

Другою умовою угоди є зобов'язання авіавиробника інвестувати не менше 455 млн. доларів протягом наступних трьох років у зміцнення своїх програм безпеки та відповідності вимогам. За дотриманням цієї умови слідкуватиме сторонній спостерігач, який щороку звітуватиме про результати в суді. Крім того, наступні три роки будуть для Boeing випробувальним терміном, протягом якого компанія зобов'язується не порушувати жодних законів.

Міністерство юстиції США запропонувало Boeing укласти угоду про визнання провини 30 червня і дало компанії 7 днів, щоб погодитися чи постати перед судом за звинуваченням у змові з метою шахрайства. Компанія визнає, що надала явно неправдиві відомості Федеральному управлінню цивільної авіації (FAA) про розширення ключової програмної функції, що використовується на літаках MAX, для роботи на низьких швидкостях. Нове програмне забезпечення зекономило Boeing гроші завдяки менш інтенсивній підготовці пілотів.

Також читайте Авіакатастрофа Boeing у Китаї: не вижив ніхто

Система покращення характеристик маневрування (MCAS) – це програмна функція, розроблена для автоматичного опускання носа літака вниз у певних умовах. Саме дефект цієї функції став причиною двох смертельних авіакатастроф, після чого FAA заборонило польоти літаків MAX на 20 місяців, що обійшлося Boeing у 20 млрд доларів збитків.

Звинувачення на адресу компанії посилили кризу, що охопила Boeing після того, як у січні стався ще один інцидент під час польоту авіакомпанії Alaska Airlines, який виявив, що проблеми з безпекою та якістю у авіавиробника збереглися.

Угода охоплює лише дії Boeing до катастроф і не захищає авіавиробника від будь-яких інших потенційних розслідувань чи звинувачень, пов'язаних із січневим інцидентом чи іншими діями. Угода також не захищає жодного керівника компанії, хоча звинувачення окремим особам навряд чи будуть висунуті через термін давності.

Адвокати родичів загиблих у двох аваріях 2018 та 2019 років заявили, що мають намір виступити проти операції.

"Сім'ї мають намір стверджувати, що угода про визнання провини з Boeing несправедливо йде на поступки Boeing, які б ніколи не отримали інші обвинувачені у кримінальних справах, і не дозволяє притягти Boeing до відповідальності за загибель 346 осіб", — заявили вони в окремому судовому позові.

Штраф за угодою про визнання провини буде вже другим для Boeing. 2021 року компанія вже виплатила 2,5 млрд доларів у рамках судового переслідування. Нинішня сума у розмірі 243,6 млн доларів являє собою кошти, які авіавиробник заощадив, не впровадивши повноцінну підготовку на тренажері для пілотів MAX.

Нагадаємо, кілька країн призупинили експлуатацію авіалайнерів Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака цієї моделі у небі над США відірвалася частина обшивки фюзеляжу.

Читайте також провідні новини дня: