У світі масово припиняють польоти на літаках Boeing 737 MAX 9 – яка причина

Нещодавно у пасажирського літака Boeing 737 MAX 9 під час польоту вирвало частину фюзеляжу.

США, Європа та Туреччина призупинили експлуатацію авіалайнерів Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака цієї моделі в небі над США відірвалася частина обшивки фюзеляжу.

Про це пише Bloomberg.

Федеральне управління цивільної авіації США розпорядилося призупинити експлуатацію Boeing 737 MAX 9 американськими авіакомпаніями і випустило директиву, за якою деякі літаки цієї моделі можуть бути допущені до польотів тільки після технічної перевірки.

Вимога торкнеться 171 літака у всьому світі. На перевірку кожного піде від 4 до 8 годин.

Більшу частину Boeing 737 MAX 9 експлуатують американські United Airlines (79 літаків) та Alaska Airlines (65 літаків).

У Європейському агентстві безпеки польотів підтримали директиву американського регулятора й ухвалили відповідну, хоча жодна з європейських авіакомпаній не використовує MAX 9.

Turkish Airlines заявив, що п’ять "боїнгів" цієї ж моделі, що є у компанії, були відкликані для перевірок з метою безпеки. Від експлуатації літаків Boeing 737 MAX 9 також тимчасово відмовилися Aeromexico та панамська авіакомпанія Copa Airlines.

Літаки 737 MAX були заборонені на 20 місяців у всьому світі після двох авіакатастроф у 2018 і 2019 роках, пов'язаних з погано розробленим програмним забезпеченням кабіни пілотів, у результаті яких загинули 346 осіб в Ефіопії та Індонезії. Boeing очікує на сертифікацію меншого 737 MAX 7 і більшого MAX 10.

Нагадаємо, 5 січня на борту літака авіакомпанії Alaska Airlines, на якому перебувало 177 пасажирів і членів екіпажу, виникла паніка після того, як під час польоту розбилося одне з вікон в салоні. Пілоту довелося здійснити аварійну посадку, а компанія вирішила припинити польоти на літаках Boeing 737 Max 9 на час їх перевірки.

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