Посадка з вітерцем: у пасажирського літака під час польоту “відчинилося” вікно (відео)

У США на борту літака авіакомпанії Alaska Airlines, на якому перебувало 177 пасажирів і членів екіпажу, виникла паніка після того, як під час польоту розбилося одне з вікон в салоні. Пілоту довелося здійснити аварійну посадку, а компанія вирішила припинити польоти на літаках Boeing 737 Max 9 на час їх перевірки.

Про це в суботу, 6 січня, повідомляє BBC.

Згідно з даними відстеження польоту, літак, який прямував до Онтаріо, Каліфорнія, досяг висоти 4876 метрів, коли почалося аварійне зниження.

На зображеннях, надісланих пресагентствам, видно нічне небо крізь щілину у фюзеляжі, також видно ізоляційні матеріали та інше сміття у салоні.

Розбите вікно в пасажирському літаку / Фото: скриншот з відео

Пасажири повідомляють про дуже сильний вітер у салоні, який навіть виривав телефони з рук у людей. Усі пасажири під час екстремальної посадки сиділи на своїх місцях і були пристебнуті ременями безпеки. Одна з пасажирок міцно притискала до себе дитину.

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Авіакомпанія заявила, що тимчасово зупинить рейси з використанням усіх 65 літаків 737 Max 9 для проведення перевірок. У Boeing заявили, що знають про інцидент і теж розслідують його.

"Моє серце з тими, хто був у цьому літаку - мені дуже прикро через те, що ви пережили”, - сказав Бен Мінікуччі, генеральний директор Alaska Airlines, додавши, що кожен літак буде повернено в експлуатацію лише після завершення повного технічного обслуговування та перевірки безпеки.

Нагадаємо, в Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув під час приземлення в токійському аеропорту "Ханеда" у вівторок, 2 січня. 379 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту літака, евакуювали.

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