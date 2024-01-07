В мире массово прекращают полеты на самолетах Boeing 737 MAX 9 – какая причина

Недавно у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 во время полета вырвало часть фюзеляжа.

США, Европа и Турция приостановили эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 9 после того, как у самолета этой модели в небе над США оторвалась часть обшивки фюзеляжа.

Об этом пишет Bloomberg.

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 американскими авиакомпаниями и выпустило директиву, согласно которой некоторые самолеты этой модели могут быть допущены к полетам только после технической проверки.

Требование коснется 171 самолета во всем мире. На проверку каждого уйдет от 4 до 8 часов.

Большую часть Boeing 737 MAX 9 эксплуатируют американские United Airlines (79 самолетов) и Alaska Airlines (65 самолетов).

В Европейском агентстве безопасности полетов поддержали директиву американского регулятора и приняли соответствующую, хотя ни одна из европейских авиакомпаний не использует MAX 9.

Turkish Airlines заявил, что пять "боингов" этой же модели, которые есть в компании, были отозваны для проверок в целях безопасности. От эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9 также временно отказались Aeromexico и панамская авиакомпания Copa Airlines.

Самолеты 737 MAX были запрещены на 20 месяцев по всему миру после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, связанных с плохо разработанным программным обеспечением кабины пилотов, в результате которых погибли 346 человек в Эфиопии и Индонезии. Boeing ожидает сертификацию меньшего 737 MAX 7 и большего MAX 10.

Напомним, 5 января на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines, на котором находились 177 пассажиров и членов экипажа, возникла паника после того, как во время полета разбилось одно из окон в салоне. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку, а компания решила прекратить полеты на самолетах Boeing 737 Max 9 на время их проверки.

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