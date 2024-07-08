Вночі ворог знову вдарив по Харкову: що відомо

Минулося без жертв, але є постраждалі мирні жителі.

У ніч проти понеділка, 8 липня, Росія атакувала Основʼянський район Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста", — зазначив він.

За його даними, унаслідок удару РФ були пошкоджені три приватних будинки, в одному з них виникла пожежа.

Крім того, постраждали дві жінки, їх госпіталізували.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ’янському районі були пошкоджені авто та господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі ЗС РФ здійснили ракетний обстріл України. У соцмережах інформували, що в Житомирській області лунали вибухи.

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