День ангела 8 липня: кого та як вітати з іменинами

8 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 липня
8 липня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Саву, Федора.
Олександр — давньогрецьке ім'я, яке означає "захисник". В дитинстві часто захоплюється спортом. В дорослому віці стає велелюбним, любить отримувати увагу від жінок.
Сава — має арамейське походження, перекладається як "старець". В дитинстві спокійний і вихований. В дорослому віці стає справжнім лідером, має тверді переконання.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві балакучий, непосидючий. В дорослому віці стає працьовитим та справедливим.
День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі і віршах
До мене ангел прилітав й сказав, що у тебе сьогодні іменини ;) Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітніших мрій!
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Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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У День ангела бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!
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Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе ж вітаю в славний день,
Бажаю сміху та пісень!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!
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