День ангела 8 липня: кого та як вітати з іменинами

8 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 липня

8 липня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Саву, Федора.

Олександр — давньогрецьке ім'я, яке означає "захисник". В дитинстві часто захоплюється спортом. В дорослому віці стає велелюбним, любить отримувати увагу від жінок.

Сава — має арамейське походження, перекладається як "старець". В дитинстві спокійний і вихований. В дорослому віці стає справжнім лідером, має тверді переконання.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві балакучий, непосидючий. В дорослому віці стає працьовитим та справедливим.

День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

До мене ангел прилітав й сказав, що у тебе сьогодні іменини ;) Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітніших мрій!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

У День ангела бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

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