Заглибились на 2 км: ЗС РФ просунулись у бік трьох напрямків

Під Покровськом та Кураховим — є успіхи у двох точках.
Підрозділи ЗС РФ продовжили просування у Харківській і Донецьких областях, окупувавши нову місцевість у трьох точках на карті. Орієнтовне просування росіян — від 150 м до 2 км.
Про це повідомили експерти DeepState.
В ніч проти 8 червня експерти опублікували допис про останні просування ЗС РФ. Основні напрямки, на яких ворог мав успіхи — Куп'янський, Покровський, Курахівський.
На Куп'янському напрямку росіянам вдалось суттєво просунутись у бік північно-східних околиць населеного пункту і наблизитись до села Петропавлівка.
Під Покровськом та Кураховим — є успіхи у двох точках.
Під Покровськом ворог просунувся у Євгенівці поруч з Очеретиним. Відстань, яку вдалось пройти росіянам — близько 600 м. Населений пункт на половину окупований, показує карта бойових дій DeepState.
Під Кураховим росіяни мають мінімальні успіхи — близько 150 м. На супутниковій карті можна побачити, що вони захопили стадіон.
Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.
Напередодні Збройні сили України відбили позиції біля Липців у Харківській області та контратакували.
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