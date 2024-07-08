Заглибились на 2 км: ЗС РФ просунулись у бік трьох напрямків

Під Покровськом та Кураховим — є успіхи у двох точках.

Підрозділи ЗС РФ продовжили просування у Харківській і Донецьких областях, окупувавши нову місцевість у трьох точках на карті. Орієнтовне просування росіян — від 150 м до 2 км.

Про це повідомили експерти DeepState.

В ніч проти 8 червня експерти опублікували допис про останні просування ЗС РФ. Основні напрямки, на яких ворог мав успіхи — Куп'янський, Покровський, Курахівський.

На Куп'янському напрямку росіянам вдалось суттєво просунутись у бік північно-східних околиць населеного пункту і наблизитись до села Петропавлівка.

Під Покровськом та Кураховим — є успіхи у двох точках.

Під Покровськом ворог просунувся у Євгенівці поруч з Очеретиним. Відстань, яку вдалось пройти росіянам — близько 600 м. Населений пункт на половину окупований, показує карта бойових дій DeepState.

Під Кураховим росіяни мають мінімальні успіхи — близько 150 м. На супутниковій карті можна побачити, що вони захопили стадіон.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.

Напередодні Збройні сили України відбили позиції біля Липців у Харківській області та контратакували.

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