На Сумщині пролунало 88 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА боєприпасів (12 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи) та завдав удару 1 FPV дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: здійснено обстріли з артилерії (6 вибухів) та мінометів (6 вибухів) та удар FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV дронів (9 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та наніс з гелікоптера удар ракетами типу «НАР» (5 вибухів).

Великописарівська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади.

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили зі "Смерчів" по Покровську та Українську.

Крім того, ми раніше інформували, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.

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