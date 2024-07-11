Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 11 липня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Група БПЛА курсують в Хмельницькій та Тернопільській областях. Курс західний!", - йдеться у повідомленні.
Голова Львівської ОВА Максим козацький повідомив про успішну роботу ППО на Львівщині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі.
Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ вигадали як зменшити тиск на ППО і полювати на розвідувальні БПЛА.
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