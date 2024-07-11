Визначилися фіналісти Євро-2024: коли та де відбудеться вирішальна гра

За трофей позмагаються Іспанія та Англія.

За підсумками півфінальних матчів Євро-2024 з футболу стали відомі фіналісти турніру. До вирішального поєдинку пробилися збірні Іспанії та Англії.

У півфіналах Іспанія обіграла Францію (2:1), тоді як Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Нідерландами (2:1).

Фінал чемпіонату Європи-2024 відбудеться в неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія буде доступна на нашому сайті.

Іспанія уп'яте в історії зіграє у фіналі Євро. "Червона фурія" є триразовим тріумфатором континентальної першості: 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія лише вдруге вийшла до фіналу континентальної першості. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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