Побив рекорд Пеле: 16-річний іспанський вундеркінд Ямаль встановив історичне досягнення

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль вписав своє ім'я до історії світового футболу.

Юний вихованець каталонської "Барселони" вийшов у стартовому складі "Червоної фурії" на півфінальний матч Євро-2024 з Францією і таким чином став наймолодшим гравцем, який брав участь в 1/2 фіналу чемпіонату Європи або світу.

У віці 16 років та 362 дні Ямаль побив рекорд легендарного бразильця Пеле, який зіграв у ​​півфіналі чемпіонату світу 1958 року проти Франції у віці 17 років та 244 дні.

Lamine Yamal becomes the youngest-ever player to appear in a semi-final at a major international tournament



He breaks Pele's record from the 1958 World Cup✨ pic.twitter.com/X3LelTcJUs — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 9, 2024

Ба більше, Ламін відзначився голом у поєдинку з французами. На 21-й хвилині він зрівняв рахунок у зустрічі шикарним ударом з-за меж штрафного у дальню "дев'ятку".

Завдяки цьому Ямаль встановив ще одне унікальне досягнення. Ламін став наймолодшим автором гола на великих міжнародних турнірах – чемпіонаті Європи або світу. Він перевершив Пеле, який забивав у ворота Уельсу на ЧС-1958 у віці 17 років і 239 днів.

Додамо, що саме Ямаль отримав нагороду найкращому гравцю матчу проти Франції від УЄФА.

Нагадаємо, Іспанія обіграла Францію з рахунком 2:1 і стала першим фіналістом Євро-2024. Суперник команди Луїса де ла Фуенте у вирішальній битві за трофей визначиться в поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться 10 липня у Дортмунді (початок – о 22:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія доступна на нашому сайті.

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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