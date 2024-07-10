Побив рекорд Пеле: 16-річний іспанський вундеркінд Ямаль встановив історичне досягнення

Вихованець "Барселони" став наймолодшим автором гола на великих міжнародних турнірах.
Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль вписав своє ім'я до історії світового футболу.
Юний вихованець каталонської "Барселони" вийшов у стартовому складі "Червоної фурії" на півфінальний матч Євро-2024 з Францією і таким чином став наймолодшим гравцем, який брав участь в 1/2 фіналу чемпіонату Європи або світу.
У віці 16 років та 362 дні Ямаль побив рекорд легендарного бразильця Пеле, який зіграв у півфіналі чемпіонату світу 1958 року проти Франції у віці 17 років та 244 дні.
Lamine Yamal becomes the youngest-ever player to appear in a semi-final at a major international tournament— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 9, 2024
He breaks Pele's record from the 1958 World Cup✨ pic.twitter.com/X3LelTcJUs
Ба більше, Ламін відзначився голом у поєдинку з французами. На 21-й хвилині він зрівняв рахунок у зустрічі шикарним ударом з-за меж штрафного у дальню "дев'ятку".
Завдяки цьому Ямаль встановив ще одне унікальне досягнення. Ламін став наймолодшим автором гола на великих міжнародних турнірах – чемпіонаті Європи або світу. Він перевершив Пеле, який забивав у ворота Уельсу на ЧС-1958 у віці 17 років і 239 днів.
Додамо, що саме Ямаль отримав нагороду найкращому гравцю матчу проти Франції від УЄФА.
Yamal is special @Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/bE5u7cwlm9— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024
Нагадаємо, Іспанія обіграла Францію з рахунком 2:1 і стала першим фіналістом Євро-2024. Суперник команди Луїса де ла Фуенте у вирішальній битві за трофей визначиться в поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться 10 липня у Дортмунді (початок – о 22:00 за київським часом).
Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія доступна на нашому сайті.
Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
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