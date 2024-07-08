Іспанія – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Євро-2024

У вівторок, 9 липня, відбудеться перший півфінальний матч Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до фіналу поборються збірні Іспанії та Франції.

Команди зіграють на "Альянц Арені" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанія на груповому етапі чемпіонату Європи розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та перемогла Албанію (1:0). В 1/8 фіналу "Червона фурія" розгромила Грузію (4:1), а потім у чвертьфіналі на останніх хвилинах екстратаймів вирвала у господарки континентальної першості Німеччини (2:1) путівку до півфіналу.

Франція у груповому раунді Євро обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та втратила перемогу над Польщею (1:1), після чого в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Бельгією (1:0), а в чвертьфіналі в серії пенальті здолала Португалію (0:0, пен. 5:3).

Переможець матчу Іспанія – Франція у фіналі Євро-2024 зіграє з тріумфатором поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться у середу, 10 липня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.