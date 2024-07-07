Нідерланди – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2024

Гра відбудеться 10 липня у Дортмунді, початок – о 22:00 за київським часом.

У середу, 10 липня, збірні Нідерландів та Англії зустрінуться в матчі 1/2 фіналу Євро-2024 з футболу, аби визначити другого фіналіста турніру.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нідерланди вийшли до плейоф чемпіонату Європи з третього місця квартету D, набравши 4 очки. Команда Рональда Кумана вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) та програла Австрії (2:3).

В 1/8 фіналу "Ораньє" розгромили Румунію (3:0), а потім у чвертьфіналі оформили камбек проти Туреччини (2:1).

Англія вийшли до плейоф Євро з першого місця групи С, заробивши 5 очок. Команда Гарета Саутгейта перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0).

В 1/8 фіналу "Три леви" в екстратаймах здолали Словаччину (2:1), після чого у чвертьфіналі в серії пенальті обіграли Швейцарію (1:1, пен. 5:3).

Де дивитися матч Нідерланди – Англія

Подивитися півфінальний матч Євро-2024 між збірними Нідерландів та Англії можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Англія

За оцінками нашого партнера української букмекерської компанії Favbet, фаворитом прийдешнього поєдинку є збірна Англії. Перемога команди Саутгейта в основний час оцінюється коефіцієнтом 2,66. Нічия – 3,05. Виграш нідерландців за підсумками 90 хвилин протистояння – 3,25.

На вихід англійців до фіналу турніру можна поставити з коефіцієнтом 1,81. Прохід Нідерландів до головного матчу турніру з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,15.

Переможець матчу Нідерланди – Англія у фіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Іспанія – Франція, який відбудеться у вівторок, 9 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні (початок – о 22:00 за київським часом).

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