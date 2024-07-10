На Сумщині правоохоронець продавав дані про блокпости та паролі

ДБР викрило сумського правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння.

Правоохоронець із Сумської області за гроші продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння

Про це передає пресслужба ДБР.

У лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району. Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх проїзду.

Правоохоронець також пригрозив, що у разі відмови він особисто буде заважати громадянину пересуватися в прикордонних районах.

Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

Вилучені кошти / Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України). За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині затримали жінку, яка підпалила авто нацгвардійця.

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