Нідерланди – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Євро-2024

У середу, 10 липня, відбудеться другий півфінальний матч Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до фіналу позмагаються збірні Нідерландів та Англії.

Команди зіграють на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На груповому етапі континентальної першості збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) та програла Австрії (2:3), після чого в 1/8 фіналу розгромила Румунію (3:0), а у чвертьфіналі оформила камбек проти Туреччини (2:1).

Англія у груповому раунді Євро перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0), потім в 1/8 фіналу в екстратаймах здолала Словаччину (2:1), а у чвертьфіналі в серії пенальті обіграла Швейцарію (1:1, пен. 5:3).

Переможець матчу Нідерланди – Англія у фіналі Євро-2024 зіграє з тріумфатором поєдинку Іспанія – Франція, який відбудеться у вівторок, 9 липня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія.