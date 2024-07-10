РФ переводить кораблі на базу до Абхазії: експерти попереджають про небезпеку

У росіян є технічна можливість розміщувати в тій самій гавані малі ракетні кораблі під "Калібри".

Росія вперше розгорнула кораблі в Абхазії в порту Очамчира.

Про це повідомляє портал Naval News.

Зазначається, що до цього російські окупанти тримали в Очамчирі лише патрульні катери берегової оборони ФСБ.

"Таким чином на тимчасово окупованій території Грузії росіяни намагалися вивести його з-під можливого удару морських дронів Сил оборони України, націленого на базу в порту Новоросійськ", - йдеться в повідомленні.

Попри те, що порт відносно невеликий, він легко може прийняти кілька більших військових кораблів, як-от десантні кораблі або фрегати. Йдеться про плаводиницю, проєктні характеристики якої передбачають повне водозаміщення в 1870 тонн, довжину корпусу в 57 метрів, ширину – в 14 метрів та осадку в 3,2 метра. До цього ж проєкту належав "Василий Бех", потоплений ВМСУ біля острова Зміїний у червні 2022 року.

"Відповідно, якщо російські окупанти змогли розмістити в Очамчирі велике пошуково-рятувальне судно, то це означає, що у них є технічна можливість розміщувати в тій же гавані малі ракетні кораблі під "Калібри". Що своєю чергою є симптоматичним сигналом, на який варто звернути окрему увагу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що російська армія нещодавно розмістила біля українських кордонів у Брянській області ракетний комплекс "Бал", який використовує протикорабельні Х-35.

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