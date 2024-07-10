Президент Словаччини поскаржився, що НАТО залишиться без ППО через Україну

Президент Словаччини скаржиться, що через Україну східному флангу НАТО не вистачить засобів ППО.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що передавання ще кілька одиниць ППО Україні означатиме, що країнам НАТО їх не вистачить

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

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Пеллегріні привітав рішення президента США Джо Байдена посилити захист повітряного простору України. Однак на саміті НАТО у Вашингтоні він поскаржився на пов'язані з цим можливі наслідки для країн східного крила Альянсу.

"Ще кілька одиниць протиповітряної оборони Україні означає, що країнам-членам НАТО їх не вистачить, і Словаччина, ймовірно, залишиться без ефективного захисту повітряного простору", – сказав президент Словаччини.

Пеллегріні планує виступити на саміті НАТО про те, "які можливості оборонної промисловості Сполучених Штатів і Європи, щоб реалізувати плани щодо загального захисту східного крило Альянсу з ППО".

Водночас, він підтвердив, що Братислава братиме участь у загальному пакеті НАТО для України вартістю 40 мільярдів доларів і включить ці витрати у свої двовідсоткові витрати на оборону.

Словаччина також, за словами Пеллегріні, "підтримує максимальні зусилля України щодо інтеграції в Європейський Союз".

Раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо відреагував на удар РФ по "Охматдиту".

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