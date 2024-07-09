Словацький прем'єр Фіцо відреагував на удар РФ по "Охматдиту"

Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вівторок, 9 липня, вперше провів засідання уряду після замаху в середині травня. Також він мав розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

За словами Шмигаля, він поінформував свого словацького колегу про масштабну російську атаку по цивільній інфраструктурі та про руйнування "Охматдиту".

"Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями", – йдеться в повідомленні пресслужби українського прем'єра.

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Крім того Шмигаль подякував Словаччині за участь у Саміті миру, підтримку на шляху євроінтеграції, зокрема підтримку рішення ЄС про відкриття переговорів про членства України у ЄС.

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час міжурядових консультацій у квітні цього року. Маємо значний прогрес у цьому напрямку. Домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні", – додав глава Кабміну.

Нагадаємо, станом на 17:00 вівторка відомо, що від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини. У лікарні "Охматдит" зокрема, загинули 2 дорослі людини.

Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих.

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