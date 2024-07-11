США розмістять у Німеччині новітню далекобійну зброю: про що домовились 

Німеччина наполягала на розміщення американської зброї саме на її території, а не будь-де ще в Європі.

США розмістять у Німеччині крилаті ракети "Томагавк" та новітню гіперзвукову зброю великої дальності, яка зараз тільки проходить випробування. Так звані "вогневі засоби великої дальності" будуть розгорнуті на території Німеччини з 2026 року. Розміщення спочатку буде тимчасовим, а потім постійним.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на заяви Вашингтона та Берліна.

Зазначається, що крилаті ракети Tomahawk або SM-6 матимуть "значно більший радіус дії", ніж наявні зараз в Європі системи озброєнь.

У Білому домі заявили, що розгортання високотехнологічного військового потенціалу демонструє "тісні зв'язки США з НАТО і їхній внесок у європейське стримування".

За інформацією видання, під час обговорення цього плану Берлін наполягав на розміщення американської далекобійної зброї саме в Німеччині.

Зброя, яку планує розмістити США, зможе вражати цілі, розташовані на відстані до 2500 кілометрів. Такий військовий потенціал дозволить НАТО атакувати цілі в глибині території Росії. Зараз Європа не має потенціалу для завдавання так званих "глибоких високоточних ударів".

"Ці плани — явна ознака того, наскільки серйозно США і уряд Німеччини ставляться до загрози в Європі. Вашингтон вивів усю зброю дальнього радіуса дії з Німеччини наприкінці 1990-х років", – зазначило видання.

Нагадаємо, президент Словаччини поскаржився, що НАТО залишиться без ППО через Україну. Водночас він підтвердив, що Братислава братиме участь у загальному пакеті НАТО для України вартістю 40 мільярдів доларів.

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