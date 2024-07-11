Іран нарощує виробництво ракет та безпілотників для Росії - Reuters

Іран почав нарощувати виробництво потужностей у серпні минулого року.

Іран суттєво нарощує потужності для виробництва ракет й дронів, які будуть передаватись Росії для війни проти України.

Про це супутникові фотографії, з якими ознайомився Reuters.

"Фотографії, зроблені супутниками приватної компанії “Planet Labs”, показують військову базу Модарес у березні й комплекс із виробництва ракет Хоїр у квітні. На них видно, що на обох обʼєктах, розташованих поблизу Тегерана, зʼявилося понад 30 нових будівель", - йдеться у матеріалі.

Ці будівлі, як правило, оточені високими ґрунтовими валами. Видання пояснює, що насипи часто огороджують обʼєкти для виробництва ракет.

Іран почав нарощувати виробництво потужностей у серпні минулого року.

"Троє анонімних іранських посадовців підтвердили, що Модарес та Хоїр розбудовують для нарощування виробництва звичайних балістичних ракет", - зауважується у статті.

За словами іншого поінформованого джерела Reuters, розширення обох військових обʼєктів також дозволить подвоїти виробництво Іраном дронів.

"Деталі до дронів та ракет будуть продані Росії, зібрані дрони — хуситам, а ракети — Хезболлі", - зазначає агентство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія отримала нову зброю від Ірану.

Читайте також: