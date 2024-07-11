Іран нарощує виробництво ракет та безпілотників для Росії - Reuters

Іран почав нарощувати виробництво потужностей у серпні минулого року.
Іран суттєво нарощує потужності для виробництва ракет й дронів, які будуть передаватись Росії для війни проти України.
Про це супутникові фотографії, з якими ознайомився Reuters.
"Фотографії, зроблені супутниками приватної компанії “Planet Labs”, показують військову базу Модарес у березні й комплекс із виробництва ракет Хоїр у квітні. На них видно, що на обох обʼєктах, розташованих поблизу Тегерана, зʼявилося понад 30 нових будівель", - йдеться у матеріалі.
Ці будівлі, як правило, оточені високими ґрунтовими валами. Видання пояснює, що насипи часто огороджують обʼєкти для виробництва ракет.
Іран почав нарощувати виробництво потужностей у серпні минулого року.
"Троє анонімних іранських посадовців підтвердили, що Модарес та Хоїр розбудовують для нарощування виробництва звичайних балістичних ракет", - зауважується у статті.
За словами іншого поінформованого джерела Reuters, розширення обох військових обʼєктів також дозволить подвоїти виробництво Іраном дронів.
"Деталі до дронів та ракет будуть продані Росії, зібрані дрони — хуситам, а ракети — Хезболлі", - зазначає агентство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія отримала нову зброю від Ірану.
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