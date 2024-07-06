В Ірані обрали президента – переміг Масуд Пезешкіян: що про нього відомо

Другий тур президентських виборів в Ірані пройшов з історично низькою явкою.

В Ірані у другому турі президентських виборів, які пройшли 5 липня, переміг Масуд Пезешкіан, що обіцяв "відкрити країну для світу та забезпечити свободи". Другий тур відбувся абсолютно низькою явкою – понад 60% громадян утрималися від голосування.

"Набравши більшість голосів у п'ятницю, Пезешкіан став наступним президентом Ірану", - пишуть ЗМІ.

В Ірані обирали наступника покійного президента Ібрагіма Раїсі, який загинув в аварії гелікоптера, що сталася у травні.

Однак у нового президента Ірану можливості впливати на політику держави будуть обмежені. Адже справжнім головою є духовний лідер – від 1989 року це Алі Хаменеї. Саме він визначає стратегію політики держави, а президент опікується тактикою досягнення стратегічних цілей.

Масуд Пезешкіян виступав за діалог із Заходом і обіцяв шукати дружніх стосунків. Він заявляв, що його адміністрація негайно працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу та відновити економіку.

"Шановний народе Ірану, вибори закінчилися, і це лише початок нашого партнерства. Важкий шлях попереду, але з вашою підтримкою, співчуттям і довірою я простягаю вам руку і клянусь своєю честю, що не залишу вас на цьому шляху", - написав Масуд Пезешкіян у соцмережі Х.

Смерть Ібрагіма Раїсі

У понеділок, 20 травня, державні інформагентства Ірану опублікували офіційне повідомлення про смерть Ібрагіма Раїсі внаслідок авіакатастрофи. Гелікоптер Раїсі та два інші гелікоптери, на яких перебували іранські посадовці, поверталися до міста Тебріз після відкриття греблі "Кіз-Каласі" на кордоні з Азербайджаном.

На борту літака, що розбився, також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й Мехді Мусаві, керівник президентської команди охоронців. Їх супроводжував Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, представник Верховного лідера в провінції.

Загиблого в авіакатастрофі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті, Мешхеді.

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