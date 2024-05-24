Іран: як поховали загиблого в катастрофі президента Ібрагіма Раїсі

Понад 3 млн громадян взяли участь у церемонії похорону президента.
Загиблого в авіакатастрофі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті, Мешхеді.
Про це повідомляє AP.
В Мешхеді, де поховали Раїсі, напередодні розвісили великі фото загиблого іранського лідера, також ісламські релігійні символи.
Варто зазначити, що Тегеран не запрошував російських офіційних осіб на прощання з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.
У понеділок, 20 травня, державні інформагентства Ірану опублікували офіційне повідомлення про смерть Ібрагіма Раїсі, записане в найбільшій у країні мечеті - в місті Мешхед. Раїсі назвали "мучеником" після авіакатастрофи.
Гелікоптер Раїсі та два інші гелікоптери, на яких перебували іранські посадовці, поверталися до міста Тебріз після відкриття греблі "Кіз-Каласі" на кордоні з Азербайджаном.
На борту літака, що розбився, також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й Мехді Мусаві, керівник президентської команди охоронців. Їх супроводжував Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, представник Верховного лідера в провінції.
Тим часом в Ірані визначилися з датою дострокових президентських виборів. У країні 50 днів працюватиме тимчасова рада для керівництва країною до появи нового президента. На початку червня стане зрозуміло, хто стане претендентом на пост глави держави.
Читайте також: