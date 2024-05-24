Іран: як поховали загиблого в катастрофі президента Ібрагіма Раїсі

Загиблого в авіакатастрофі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті, Мешхеді.

Про це повідомляє AP.

В Мешхеді, де поховали Раїсі, напередодні розвісили великі фото загиблого іранського лідера, також ісламські релігійні символи.

Варто зазначити, що Тегеран не запрошував російських офіційних осіб на прощання з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Фото: Associated Press

У понеділок, 20 травня, державні інформагентства Ірану опублікували офіційне повідомлення про смерть Ібрагіма Раїсі, записане в найбільшій у країні мечеті - в місті Мешхед. Раїсі назвали "мучеником" після авіакатастрофи.

Гелікоптер Раїсі та два інші гелікоптери, на яких перебували іранські посадовці, поверталися до міста Тебріз після відкриття греблі "Кіз-Каласі" на кордоні з Азербайджаном.

На борту літака, що розбився, також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й Мехді Мусаві, керівник президентської команди охоронців. Їх супроводжував Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, представник Верховного лідера в провінції.

Фото: Associated Press

Тим часом в Ірані визначилися з датою дострокових президентських виборів. У країні 50 днів працюватиме тимчасова рада для керівництва країною до появи нового президента. На початку червня стане зрозуміло, хто стане претендентом на пост глави держави.

Читайте також: