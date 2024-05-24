Иран: как похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси

Более 3 млн граждан приняли участие в церемонии похорон президента.

Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси похоронили в его родном городе Мешхеде.

Об этом сообщает AP.

В Мешхеде, где похоронили Раиси, накануне развесили большие фото погибшего иранского лидера, а также исламские религиозные символы.

Следует отметить, что Тегеран не приглашал российских официальных лиц на прощание с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Фото: Associated Press

В понедельник, 20 мая, государственные информагентства Ирана опубликовали официальное сообщение о смерти Ибрагима Раиси, записанное в крупнейшей в стране мечети – в городе Мешхед. Раисе назвали "мучеником" после авиакатастрофы.

Вертолет Раиси и два других вертолета, на которых находились иранские чиновники, возвращались в город Тебриз после открытия плотины "Киз-Каласи" на границе с Азербайджаном.

На борту разбившегося самолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель президентской команды охранников. Их сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хаш, представитель Верховного лидера в провинции.

Фото: Associated Press

Между тем, в Иране определились с датой досрочных президентских выборов. В стране 50 дней будет работать временная рада по руководству страной до появления нового президента. В начале июня станет ясно, кто станет претендентом на пост главы государства.

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