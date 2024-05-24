ВВК сочла годным: на Закарпатье в ТЦК умер военнообязанный

Накануне, 23 мая, в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области умер военнообязанный, которого медики сочли годным к службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП.

"У военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области, и по выводам ВВК был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которые по приезду констатировали смерть", — говорится в сообщении.

В военкомате подчеркивают, что в состав внештатных ВВК при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом органов местной власти.

"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", — добавили в ТЦК.

По факту смерти мужчины назначена служебная проверка.