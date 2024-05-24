ВВК сочла годным: на Закарпатье в ТЦК умер военнообязанный

Назначена служебная проверка.
Накануне, 23 мая, в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области умер военнообязанный, которого медики сочли годным к службе.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП.
"У военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области, и по выводам ВВК был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которые по приезду констатировали смерть", — говорится в сообщении.
В военкомате подчеркивают, что в состав внештатных ВВК при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом органов местной власти.
"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", — добавили в ТЦК.
По факту смерти мужчины назначена служебная проверка.
Как сообщалось, в Киеве ТЦК направил повестку военному, потерявшему на фронте обе ноги. Тот же ТЦК поставил ему штамп в военном билете об исключении из военного учета.
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