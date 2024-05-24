ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине – ISW (карта)

Украинские войска немного продвинулись к юго-востоку от Лукьянцев.

Силы обороны Украины недавно отбили крайние территории севернее Харькова во время продолжения российских наземных атак в этом районе 23 мая.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 22 мая геолокационные кадры демонстрируют, что украинские войска недавно немного продвинулись к юго-востоку от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев).

Также читайте Оккупанты продвинулись в Донецкой области — Deepstate

Российские войска продолжали свои наземные атаки вблизи Липцев. Российские источники утверждали, что украинские силы контратаковали вблизи Липцев и Глубокого (к северу от Липцев).

Российские военные блогеры утверждали, что армия РФ продвинулась на глубину до 500 м возле Липцев, однако аналитики не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска перешли к активной обороне в направлении Липцев.

23 мая оккупанты продолжали наземные атаки в Волчанске и его окрестностях, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские милблогеры утверждали, что захватчики продвинулись в Волчанск на глубину до 400 м, однако в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Другой известный российский военный блогер заявил, что бои в Волчанске становятся позиционными.

Как сообщил Сырский, в Волчанске российские войска сейчас "увязли" в уличных боях, несмотря на первоначальные тактические успехи. Враг сейчас перебрасывает резервы в этот район из других операционных направлений.

Аналитики также сообщили, что российские войска продолжали наземные атаки вблизи Старицы (юго-западнее Волчанска). Источники в РФ утверждали, что их войска отражали контратаки Сил обороны Украины в Волчанске.

Читайте также:

Карта боев на Харьковщине за 23 мая/Карта: ISW

Напомним, как сообщил Сырский, после первых незначительных успехов в Харьковской области противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск. Теперь враг из разных направлений перебрасывает резервы, чтобы поддержать активные штурмовые действия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное за 23 мая: Сырский о ситуации в Волчанске, массированная атака по Харькову

Читайте также: