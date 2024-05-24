ЗСУ відбили частину територій на Харківщині – ISW (мапа)

Українські війська трохи просунулися на південний схід від Лук’янців.

Сили оборони України нещодавно відбили крайні території на північ від Харкова під час продовження російських наземних атак у цьому районі 23 травня.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 22 травня геолокаційні кадри демонструють, що українські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Лук’янців (на північний схід від Липців).

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Російські війська продовжували свої наземні атаки поблизу Липців. Російські джерела стверджували, що українські сили контратакували поблизу Липців і Глибокого (на північ від Липців).

Російські воєнні блогери стверджували, що армія РФ просунулась на глибину до 500 м біля Липців, однак аналітики не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перейшли до активної оборони на у напрямку Липців.

23 травня окупанти продовжували наземні атаки у Вовчанську та на його околицях, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що загарбники просунулися до Вовчанська на глибину до 400 м, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Інший відомий російський воєнний блогер заявив, що бої у Вовчанську стають позиційними.

Як повідомив Сирський, у Вовчанську російські війська зараз "зав’язли" у вуличних боях, незважаючи на початкові тактичні успіхи. Ворог зараз перекидає резерви до цього району з інших операційних напрямків.

Аналітики також повідомили, що російські війська продовжували наземні атаки поблизу Стариці (на південний захід від Вовчанська). Джерела в РФ стверджували, що їхні війська відбивали контратаки Сил оборони України у Вовчанську.

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Мапа боїв на Харківщині за 23 травня / Мапа: ISW

Нагадаємо, як повідомив Сирський, після перших незначних успіхів на Харківщині противник повністю зав’яз у вуличних боях за Вовчанськ. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, щоб підтримати активні штурмові дії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне за 23 травня: Сирський про ситуацію у Вовчанську, масована атака по Харкову

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