Армія РФ просувається на Донеччині: деталі від ISW

Окупаційні російські війська просунулися поблизу Торецька – у Північному та в Нью-Йорку в Донецькій області. Окрім того, загарбники мають просування на північ від Парасковіївки під Донецьком.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри за 4 і 5 липня показують, що війська РФ нещодавно просунулися в південному Північному та в південному Нью-Йорку.

Своєю чергою, російські блогери стверджували, що росіяни повністю захопили Юрівку (на південь від Нью-Йорка), а також просунулися в районі Дружби (на північний схід від Торецька) і Південного (на південний схід від Торецька), в межах північного Північного та далі в межах південного Нью-Йорка. Втім, в ISW поки не знайшло підтвердження цих російських заяв.

Окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Торецька біля Дружби; на схід - біля Північного; на південний схід - біля Ню-Йорка, Юрівки та Залізного.

Також аналітики Інституту повідомили, що протягом 5 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Торецьк. Карта боїв ISW. / Фото: Associated Press

Також російські блогери стверджували, що загарбники захопили мікрорайон Канал, а українські сили відійшли з мікрорайону на позиції на захід від Сіверського каналу Донецьк-Донбас. Речник українського загону, який діяв на Часівярському напрямку, заявив, що російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки (на південний схід від Часів Яру), але не використовують бронетехніку.

Часів Яр. Карта ISW.

Як повідомлялося, РФ окупувала мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині. Зазначається, що подальше утримання в руїнах і проблеми з логістикою тільки збільшило б втрати. А тому було вирішено відійти на інші підготовлені позиції.

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