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Армія РФ просувається на Донеччині: деталі від ISW

Армія РФ просувається на Донеччині: деталі від ISW

Танк

Окупанти мають успіхи на цій ділянці фронту.

Окупаційні російські війська  просунулися поблизу Торецька – у Північному та в Нью-Йорку в Донецькій області. Окрім того, загарбники мають просування на північ від Парасковіївки під Донецьком.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри за 4 і 5 липня показують, що війська РФ нещодавно просунулися в південному Північному та в південному Нью-Йорку. 

Своєю чергою, російські блогери стверджували, що росіяни повністю захопили Юрівку (на південь від Нью-Йорка), а також просунулися в районі Дружби (на північний схід від Торецька) і Південного (на південний схід від Торецька), в межах північного Північного та далі в межах південного Нью-Йорка. Втім, в ISW поки не знайшло підтвердження цих російських заяв.

Окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Торецька біля Дружби; на схід - біля Північного; на південний схід - біля Ню-Йорка, Юрівки та Залізного.

Також аналітики Інституту повідомили, що протягом 5 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Торецьк. Карта боїв ISW. / © Associated Press
Торецьк. Карта боїв ISW. / Фото: Associated Press

Також російські блогери стверджували, що загарбники захопили мікрорайон Канал, а українські сили відійшли з мікрорайону на позиції на захід від Сіверського каналу Донецьк-Донбас. Речник українського загону, який діяв на Часівярському напрямку, заявив, що російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки (на південний схід від Часів Яру), але не використовують бронетехніку.

Часів Яр. Карта ISW. / ©
Часів Яр. Карта ISW.

Як повідомлялося, РФ окупувала мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині. Зазначається, що подальше утримання в руїнах і проблеми з логістикою тільки збільшило б втрати. А тому було вирішено відійти на інші підготовлені позиції.

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