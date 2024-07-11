На Хмельниччині лунають вибухи: ворог атакує область

На Хмельниччині ввечері 11 липня лунають звуки вибухів. Ворог знову атакує область.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Раніше стало відомо, що ракети на межі Вінницької та Житомирської області йдуть на Хмельницьку область.

"Старокостянтинів перебувайте в укритті – ще дві групи крилатих ракет зі сходу", – повідомили у ПС ЗСУ.

Голова Львівської ОВА закликав мешканців області також перебувати у безпеці.

"Зараз ворог атакує Хмельниччину. Для нашої області також є загроза. Будьте в укриттях", – написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня на території Хмельницької області пролунала низка вибухів, в тому числі – повторних.

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