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Удар РФ по Хмельниччині: сталося аварійне відключення світла – подробиці

Удар РФ по Хмельниччині: сталося аварійне відключення світла – подробиці

Енергетики оглядають пошкоджені об'єкти / Фото: Міненерго

У Хмельницькій області вночі пролунала низка вибухів.

У Хмельницькій області у ніч проти 26 травня сили ППО збили шість безпілотників і одну ракету під час масованого удару РФ по Україні. Обійшлося без постраждалих і руйнувань. Проте в одному з міст області було відключено електроенергію для 3 тисяч абонентів.   

Про це розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі. На місці події працювали відповідні служби. Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила", – йдеться у повідомленні.

Перші вибухи на Хмельниччині пролунали близько 03:35. У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух ударних безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Дніпропетровську область "шахедами" – які наслідки (фото).

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