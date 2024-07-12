Еміне Джапарова подала у відставку з посади постпреда України у Відні

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву про свою відставку.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона заявила, що останнім часом до неї та її родини "розгорнулися маніпулятивні та несправедливі події", тому вона прийняла рішення спрямувати свої зусилля на убезпечення себе та своїх дітей.

Крім того, Джапарова вирішила не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку.

"Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби. Для тих, хто знає мене та може почути: Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці", - повідомила Джапарова.

Нагадаємо, Українська правда писала, що Джапарова допомогла своєму чоловіку бізнесмену Геннадію Боголюбову перетнути кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри бізнесмену та колишньому співвласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що у Боголюбова відповіли на закиди про "незаконний перетин кордону".

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