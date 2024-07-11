Лідер США Байден оголосив про новий пакет допомоги для України: що відомо

Новий пакет допомоги для України в розмірі $225 млн може включати додаткову систему ППО Patriot.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України. Деталей він наразі не розкрив.

Про це повідомляє "Радіо Cвобода".

Нині триває зустріч президента України Володимира Зеленського та його колеги Джо Байдена.

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Раніше агентство Associated Press вказувало, що йдеться про пакет допомоги на 225 млн доларів. Там, за їхніми даними, буде система ППО Patriot.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові системи ППО Patriot, які партнери передадуть Україні, допоможуть, але цих систем недостатньо.

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