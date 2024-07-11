Вбивство 9-річної українки: Чехія видала Німеччині головного підозрюваного

Наразі він перебуває під вартою в саксонській виправній колонії.

Влада Чехії видала Німеччині 36-річного громадянина Молдови, який підозрюється у вбивстві дев'ятирічної Валерії Гудзенко з Дніпропетровщини.

Про це інформує сайт поліції Саксонії.

Повідомляється, що 10 липня чоловік постав перед слідчим суддею окружного суду міста Хемніц. Він відмовився коментувати звинувачення у вбивстві.

Орден на арешт чоловіка був підтриманий і наразі він перебуває під вартою в саксонській виправній колонії.

Більше інформації по цій справі наразі не розголошується, триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із підозрюваних 9-річної українки у Німеччині представив алібі.

Крім того, ми раніше інформували, що підозрюваного у вбивстві в Німеччині дев'ятирічної українки затримали в Празі.

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