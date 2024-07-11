Столтенберг назвав три причини, чому Трамп не виведе США з НАТО

Трамп не захоче втрачати військовий та економічний вплив.

У разі обрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів, він не стане виводити країну зі складу НАТО.

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Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Вашингтоні після засідання Північноатлантичної ради, інформує ЄП.

Він висловив надію, що США не лише не вийдуть з НАТО, але й лишаться ключовою країною блоку.

Столтенберг назвав три причини, чому Трамп не буде виводити США зі складу НАТО.

"Перша причина – бо мати сильне НАТО є частиною безпекових інтересів США. США будуть сильнішими з сильним альянсом, що об’єднує 32 держави. Росія не має за спиною такого союзу, Китай не має такого союзу", – пояснив він.

Генсек НАТО наголосив, що у союзі з іншими країнами Сполучені Штати будуть економічно та військово набагато потужнішими.

"США – це 25% світової економіки, але разом з партнерами це 50% світової економіки, тому це в інтересах США мати сильне НАТО", – пояснив він.

Також Столтенберг нагадав, що у Конгресі є двопартійна підтримка НАТО.

"Друга причина – це те, що в США є двопартійна підтримка членства в НАТО. Всі повторюють і у Сенаті, і в Палаті представників, що США вигідно мати сильний Альянс", – продовжив Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО нагадав, що у минулому Трамп критикував не блок НАТО, "а те, що європейські союзники недостатньо інвестували в безпеку".

"В 2014 році лише 3 держави в НАТО інвестували 2%, 3 роки тому таких було 10 держав, а зараз 23 держави виконують норму у 2%, і ця кількість зростає", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО розробляє план захисту військової допомоги Україні від "Трампа".

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський зробив заяву про Путіна, Байдена і Трампа.

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