"Мирний план" Трампа: у Зеленського відреагували

Жодного завершення війни з Росією "коштом нашого суверенітету, нашої території, коштом втрачених життів" бути не може.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Ми хочемо знати, що ви готові розміняти нас на якесь швидке припинення вогню. Якщо це не так, то тоді хочемо проговорити, як можна зупинити війну і де юридично є агресор та жертва. Це абсолютно чітка позиція. Якщо хтось сьогодні говорить, що готовий доволі швидко закінчити війну, але це закінчення буде стимулюванням Росії до подальшого геноциду – це одна справа. Якщо є технології, які дозволять приборкати ці геноцидні наміри Росії – це інша справа", – наголосив представник ОП.

За його словами, перш за все йдеться про стратегію існування демократії, міжнародного і глобального права.

"Президент України каже, якщо правила є, тоді поясніть їх, бо ми в межах цих правил ведемо оборонну війну. А ось Росія веде все взагалі інакше. Вона обнулила міжнародне право", – додав Подоляк.

Він наголошує: варто знати, "що для світу потрібно: чи щоб існували правила, чи щоб існувало лише право сильного".

"Якщо право сильного, то тоді все змінюється для всіх країн, не лише для України. Тоді під ударом перебуватимуть усі й будь-хто, будь-де може прийти та умовно сказати: "Віддайте нам добровільно Запорізьку атомну електростанцію, інакше ми вас будемо атакувати". Це має саме такий вигляд", – каже Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа розкрити плани щодо припинення війни в Україні. Глава держави попередив, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету нашої країни.

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