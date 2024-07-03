Зеленський назвав країни, які можуть припинити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США та Китай можуть припинити війну Росії проти України.

Про це український лідер сказав інтерв'ю Bloomberg Television.

З його слів, такий розвиток подій можливий, якщо Вашингтон і Пекін відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, Зеленський зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні, адже агресорка Росія дуже залежить від свого ринку експорту.

Разом з тим Зеленський заперечив думку про те, що Україна програє, спростувавши термін "тупик" для опису конфлікту. Президент наголошує, що українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому. Новий контрнаступ, зауважив глава держави, це питання озброєння його бригад.

"Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. Воля є, а інструменти – ще не прийшли", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб оцінив, хто міг би закінчити війну в Україні "одним дзвінком телефоном". З його слів, велика роль належить китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

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