Кулеба розкрив плани масштабного посилення ППО України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про значне посилення протиповітряної оборони України в найближчому майбутньому.

Україна отримає п'ять систем Patriot, рішення про які вже ухвалено. Одна з цих систем, німецька, вже працює на території України. Це "найпотужніше одноразове зміцнення ППО України від початку війни".

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

Крім того, ведеться робота щодо надання Україні ще кількох стратегічних систем ППО. Міністр зазначив, що рішення по них наближаються до остаточного ухвалення.

Кулеба також повідомив, що партнери пообіцяли поставити в Україну багато систем середньої та малої дальності. Це значно посилить можливості України захищати своє повітряний простір від російських атак.

"Думаю, що це найпотужніше одноразове зміцнення ППО України з початку війни, коли за такий короткий проміжок часу ухвалюється так багато рішень стосовно постачання в Україну ППО", - зауважив міністр.

На питання про можливість отримання додаткових систем Patriot, зокрема в контексті домовленостей між Ізраїлем, США та Україною, міністр відповів дипломатично, зазначивши, що це питання все ще опрацьовується.

"Всі системи Patriot, які можна буде знайти у світі й привезти в Україну – вони всі будуть привезені", - підкреслив Кулеба, додавши, що це може зайняти різний час, але Україна обов'язково отримає необхідний "щит" для захисту свого неба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові системи ППО Patriot, які партнери передадуть Україні, допоможуть, але цих систем недостатньо.

Patriot, SAMP/T та IRIS-T! США та партнери передадуть Україні додаткові 5 систем ППО!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.