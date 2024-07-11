Відомий український актор потрапив у серйозну аварію

Артист розповів, що його врятувало від травм.

Відомий український актор Артур Логай повідомив, що потрапив у серйозну ДТП.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Артур Логай їхав у таксі у власних справах. У подробиці знаменитість вдаватися не став, однак, схоже, що водій не впорався з кермуванням.

Артист також заспокоїв прихильників та одразу зізнався, що серйозних травм не отримав. Артур Логай наголосив, що це завдяки тому, що скористався паском безпеки. Тож, актор закликає не нехтувати цим правилом, навіть якщо ви перебуваєте на задньому сидінні.

Артур Логай потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Користуйтеся пасками безпеки на задньому сидінні теж. Не був би пристебнутим – ніс би був ще більшим. Просто трішки мене потрусило, я сказав "до побачення" і пішов", - поділився актор.

Артур Логай потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту Ot Vinta Юрій Журавель потрапив у моторошну аварію. Від автівки музиканта не залишилося й живого місця.

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