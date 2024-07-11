Зірка серіалу "Альф" помер у власній автівці за дивних обставин

Колишній актор пішов з життя у віці 46 років.

Американський актор Бенджі Грегорі, який найбільше прославився завдяки ролі Браяна Таннера у комедійному серіалі "Альф", помер.

Колишній артист пішов з життя ще 13 червня, але лише зараз його сестра наважилася розповісти про це виданню TMZ. Вона повідомила, що її 46-річного брата знайшли мертвим у власній автівці на стоянці біля відділення банку в місті Пеорія, штат Аризона.

Причина смерті наразі невідома та встановлюється слідством. Однак сестра колишнього актора говорить, що він страждав від депресії, біполярного розладу та мав проблеми зі сном, через що у нього було безсоння.

Бенджі Грегорі помер / Фото: instagram.com/benji_gregory

Рідні Грегорі припускають, що того фатального дня він просто заснув в авто. Тоді була нестерпна спека, тож актор міг впіймати тепловий удар та загинути. Повідомляється, що поруч із ним також знайшли мертвим його хатнього улюбленця – собаку Ганса.

Зазначимо, Бенджі Грегорі прославився в юному віці, коли в нашумілому серіалі "Альф" зіграв роль Браяна Таннера. Всього він встиг знятися в декількох проєктах, після чого покинув акторську кар'єру та пішов служити до військово-морських сил США. Зі служби актор був звільнений за станом здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер продюсер фільму "Титанік" Джон Ландау. Життя зірки забрала тяжка хвороба.

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